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İnternette bulduğunuz her numarayı yetkili servis diye aramayın

'da internetten bulduğu telefonu yetkili servis diye arayarak bin 350 lira dolandırıldığını iddia eden şahıs suç duyurusunda bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 10:12
İnternette bulduğunuz her numarayı yetkili servis diye aramayın

Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Mısır (55), yeni taşındığı evindeki şofbenin bozuk olduğunu gördü. Bunun üzerine Mısır, yetkili servisin numarasını internet üzerinden araştırmaya başladı. Bulduğu bir numarayı arayan Mısır'ın evine bir kişi geldi. Cihazı kontrole gelen kişi, 450 liralık masraf olduğunu ifade ederek, Mısır'dan para aldı. Bir gün sonra parçayı getiren şahıs, arızanın devam ettiğini ve başka bir parçanın da değişeceğini söyleyerek, 900 lira daha para aldı. Şahsın gelmemesi üzerine şüphelenen Mısır, bir daha numaraya ulaşamadı. Dolandırıldığı iddiasıyla Mısır, suç duyurusunda bulundu.

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İnternette bulduğunuz her numarayı yetkili servis diye aramayın
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