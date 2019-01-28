Küçük Emine "Mavi Balina" kurbanı

Adana'da geçen hafta babasının av tüfeğiyle intihar eden 13 yaşındaki Emine Karadağ'ın 'Mavi Balina' oyununun kurbanı olduğu ortaya çıktı.

DSİ Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Emine Karadağ'ı hayattan koparan olay, 21 Ocak Pazartesi günü meydana geldi. Yarıyıl karnesinde teşekkür belgesi alan Emine Karadağ, babasının evde bulunan ruhsatlı av tüfeğiyle intihar etti. 2'si kız 4 çocuk sahibi olan Karadağ ailesi kızlarının ölümüyle yıkıldı.

Emine'nin hayatını kaybetmesinin ardından defterlerini inceleyen aile ve polis, küçük kız tarafından çizilen balinalar ile figürlere rastladı.

"Ölmeden önce 1 yıllık yapılacak" başlığı altında 25 maddelik bir de liste bulundu. "Mavi Balina" oyunundan gelen talimatların Emine tarafından yazıldığı tespit edildi. Listede "İntihar kaçıştır. Herkesle zıtlaşacaksın, herkesle ters gideceksin. Hep yalnız takılacaksın. Gerektikçe konuşmamaya yemin edeceksin. Anneni babanı huzurevlerine atacaksın. Yılda bir kez ziyaret edeceksin o da sevap olsun diye. Artık sana herkes hayalet diyecek" yazıları dikkat çekti.



"Mavi Balina oyunu yasaklansın"

Amca Mahmut Karadağ, yeğeninin ölümüne hala inanamadıklarını belirterek, "Babasının yatağına uzanmış av tüfeğine 1 mermi yerleştirmiş ve intihar etmiş. Bu çocuğun bunu yapması milyonda bir ihtimal bile olamaz okulunda da başarılı bir öğrenciydi. Defterlerini araştırdık çeşitli notlar ve resimler bulduk. Oyun içerisinde bir grup kurmuşlar farklı filmler ve oyunlar var Mavi Balina gibi. Notlarda, bugün şunu yapacağız, yarın şu çocukları döveceğiz, annemizi babamızı huzurevine bırakacağız, aynı gün hep birlikte intihar edip cennete gideceğiz sonra dirilip geleceğiz diye notlar bırakılmış yani tamamen oyundan etkilenmiş" dedi.

Ailelere de seslenen Karadağ, "Anne ve babalar çocuklarını akıllı telefonlardaki ve bilgisayar üzerinden oynanan oyunlardan uzak tutsunlar. Devlet bu tür oyunların erişimini yasaklasın, nice çocuklar hayatını kaybediyor. Çocuk akşam geliyor kendi telefonunu kullanamıyor annesinin telefonunu alıyor ders çalışacağım diyerek ama arkadaşlarıyla temas kurup oyun oynuyorlar. Kendilerine göre bir liste yapmışlar nasıl talimat alıyorlar onu bilmiyorum ama mutlaka bu oyunlardan sonra yapmışlar. Çok efendi sessiz bir kızdı dükkanın önünden geçerken bile kafasını sallar gülerek geçerdi. Yazık oldu yeğenime" diye konuştu.



Nasıl oynanıyor?

Dünya çapında çok sayıda kişinin intiharına neden olmuş olabileceği belirtilen ve bu nedenle birçok ülkede erişimi yasaklanan oyuna katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor.

Bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor. Oyun, oyuncuların oyun içi görevlere uymaları durumunda ilerliyor. Oyunu oynamak isteyen oyuncular bu görevlere uymadıklarında bir sonraki aşamaya geçemiyorlar.

50. günün sonunda ise kişiye son aşama olan intihar etme komutu veriliyor.

Oyunun tasarımcısı 21 yaşındaki Rus vatandaşı Philipp Budeikin, 2016 yılında gençleri intihara teşvik etme suçundan tutuklanmıştı.

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