Mardinli çocukların tatil hediyesi ‘buz pisti’

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MardinBüyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara hediye olarak bir okulda buz pisti oluşturdu. Buz pistine kırsal mahallelerden gelen çocuklar ilk kez patenle kaymanın tadını çıkardı. "Çocuk gülerse şehir güler" sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın talimatıyla merkez Artuklu ilçesindeki Okay Yaşar Anadolu Lisesi salonuna çocuklar ve gençler için sömestir hediyesi olarak buz pisti kuruldu. Kırsal mahallelerden servislerle taşınan öğrenciler, ücretsiz buz pistinden faydalanıyor. Çocuklar, uzman eğitmenler ve sporcuların desteğiyle hem patenle kaymayı öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Eğitmen Mert Vural, "Pistte günde 500'den fazla çocuğa eğitim veriyoruz. Bu yıl 15 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.