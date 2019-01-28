- Motosikletiyle dükkana daldı, "Yabancı değilim ağabey" dedi

- Kaza yapan sürücü durumu "Yabancı değilim ağabey" diyerek açıkladı



İSTANBUL (İHA) - Motosikletiyle dükkana dalan sürücü yaşanan kazayı 'Yabancı değilim ağabey' diyerek açıkladı. Sürücünün dükkana dalma anı ve şaşırtan açıklaması kameralara yansıdı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü motosikletiyle dükkana daldı. Biranda karşısında motosikletliyi gören dükkan sahibi ise şoke oldu. Dükkan sahibinin, "Ağabey ne yaptın ya sen nasıl becerdin dükkana böyle girmeyi" diyerek kazaya tepki göstermesi üzerine motosiklet sürücüsünün yaptığı açıklama şaşkına çevirdi. Motosiklet sürücüsü yaşanan kazayı "Yabancı değilim ağabey" diyerek açıkladı. Sürücünün dükkana dalma anı ve şaşırtan açıklaması kameralara yansıdı.

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