Nişanda giydiği beyaz gömleğiyle uğurlandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde içinde bulundukları otomobille sel sularına kapılıp, nişanlısı Billur Atik (23) ile yaşamını yitiren Çağlar Bencik'in (27) cenazesi Muğla Milas'ta toprağa verildi. Sosyal bilgiler öğretmeni olan nişanlısı Billur Atik ile bir yakınlarının nişan töreninden Bodrum'daki evlerine dönen elektrik teknisyeni Bencik'in kullandığı otomobil, Akarca Deresi üzerindeki köprüden geçerken sele kapıldı. Önce Atik'in cesedine daha sonra da nişanlısı Bencik'in cesedine ulaşıldı. Billur Atik'in cenazesi önceki gün Milas'ta gözyaşları arasında toprağa verilmiş, genç kızın tabutuna nişanda giydiği kıyafeti serilmişti. Çağlar Bencik ise dün Milas'ın İçme Mahallesi'nde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun ardından gözyaşı döken Gülsüm Bencik güçlükle ayakta durabildi. Talihsiz gencin tabutuna, Türk bayrağı ve nişanında giydiği beyaz gömleği serildi.Bencik'in cenazesi, İçme Mahallesi Mezarlığı'nda, 2 yıl önce motosikletiyle yaptığı kazada yaşamını yitiren ağabeyi Hüseyin Bencik'in yanında toprağa verildi. Bencik'in mezarına, yine nişandaki beyaz gömleği serildi. 2 yıl içinde 2 çocuklarını toprağa vermenin acısını yaşayan Gülsüm- Şenol Bencik çiftinin gözyaşları, yürekleri dağladı./ SABAH