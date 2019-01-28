Sese koştular! Araçlarını o halde görünce...

Ağrı'da Kağızman Caddesinde bir binanın çatısından düşen kar ve buz kütlesi, park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Kar ve buz kütlesi düşen araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluştu. Karın düşmesi sonrası birçok vatandaş olay yerindeki araçları kontrol ederken, araçlarında hasar oluşan vatandaşlar fotoğraf çekerek kasko firmalarını aradılar.

Öte yandan Diyadin ilçesinde bir binanın çatısından düşen kar kütleleri bir vatandaş tarafından görüntülendi. Kar kütlelerinin düşmesi nedeni ile 1 araç ciddi hasar alırken, belediye yetkilileri vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardılar.