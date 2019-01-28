Turist yağmalayan taksici ağır cezalık

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İstanbul Bayrampaşa'ya gitmek için bindiği taksici ve arkadaşı tarafından yağmalandığını ileri süren kadın turist, şikâyetçi oldu. İddianamede olay şöyle anlatıldı: Soumaya T. isimli kadın turist Bayrampaşa'ya gitmek için taksiye bindi. O sırada şüpheli taksi şoförü İbrahim Ç., Aydın T.'yi çağırdı ve gelen şüpheli yanındaki ön koltuğa oturdu. Ardından taksici müşteki turisti Bayrampaşa'ya götürdü.Turistin ifadesine göre, taksici ücret olarak bir miktar para talep etti. Müşteki parayı çantasından çıkarttığı esnada şüpheli taksici çantasında bulunan bütün paraları aldı ve yumruğunu sıkarak kendisine bağırdı. Ardından paraları yanında oturan arkadaşına verdi. Şüphelilere yalvardığını ve parasını geri verdiklerini, ancak arabadan indikten sonra parasını kontrol ettiğinde bin 200 lira parasının olmadığını fark ettiğini söyleyen kadın turist şikayetçi oldu.İki şüpheli hakkında "Başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçu kapsamında ceza istendi. Şüpheliler ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.