‘Yapay zekâyla her organın yedeği olacak’

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İstanbul'dayılın ilk yapay zekâ etkinliği, Dünya Gelecek Derneği (World Future Society) üyesi araştırmacı yazar Janserey Nalân Yıldız'ın da katılımıyla İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleştirildi. Janserey Nalân Yıldız, "F��türsuzca Fütüristim - Işınla Beni Scotty" adlı yeni kitabını katılımcılar için imzaladı. Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi temsilcileri, akademisyenler beynin tam olarak keşfedilmemesi ve bilinç nedeniyle yapay zeka ve terminatör tarzı korkuların uzak ihtimal olduğu belirtildi. 120 yıl sonra yapay zekâdan ve tüm problemlerin çözümlenmesinden dolayı tüm mesleklerin biteceği kaydedildi. Elektrik ve Elektronik Mühendisi Ozan Turhan Gündüz, "30-40 yıl sonra insanların yapmak istemedikleri işleri yapay zekalar yapacağından çipli bir gelecek bizi bekliyor. Organlar üretildiği için ölen son nesil biz olabiliriz. Tüm organların yedekleri olabilecek. Yapay zekâ 120 yılda tüm meslekleri bitirebilir. Çünkü tüm problemleri çözecek sistem olacak. Akıllı telefonlar insanları aptallaştıracak" dedi. Nalan Yıldız ise "Yapay zekâyı daha ne kadar geliştirebileceğini düşünen insan zekâsı ürettiği dijital zekânın çok gerisinde. Bu zihniyetle devam edersek yeni ve aydınlık bir geleceğe ulaşma ihtimalimiz neredeyse hiç yok" ifadesini kullandı.