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nasıl kılınır ve kaç rekat? Yatsı namazı kılınışı

Müslümanlar için en önemli ibadetlerden bir tanesi de namaz kılmaktır. Farz ibadeti olan namaz günde 5 vakit kılınır. Toplamda 40 rekat kılınır ve bunun 17 rekatı farz, 20 rekatı sünnet, 3 rekatı da vacip olan vitr namazıdır. Sabah, öğle, akşam, ikindi ve yatsı ezanının okunması ile beraber camiler dolmaktadır. Bu konu ile ilgili ' nasıl kılınır' sorusu özellikle yeni namaza başlayacak kişiler tarafından merak edilir. Peki, ve kaç rekat?

Giriş Tarihi: 28.1.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 12:07
Yatsı namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Yatsı namazı kılınışı

Yatsı ezanının okunması ile birlikte 'yatsı namazı nasıl kılınır' sorusunun yanıtı hakkında araştırmalar hız kazanmaktadır. Özellikle bu ibadeti ilk kez yapacak olanlar ya da hangi rekatta hangi duanın okunacağını bilmeyenler internet üzerinden istediği bilgileri arar. Yatsı namazı 13 rekattır. 4 sünnet, 4 farz, 2 son sünnet ve 3 rekatta vitr cavip namazı olarak kılınır. Yatsı namazı kılınışı adım adım aşağıdan öğrenebilirsiniz. İşte yatsı namazı nasıl kılınır sorusunun cevabı ile ilgili tüm ayrıntılar!

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?

Yatsı Namazının 4 Rekat Sünnetinin Kılınışı
Yatsı Namazı Sünnetinin 1. Rekatı

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü yatsı namazının dört rekatlık ilk sünnetini kılmaya"
Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur.
Euzü Besmele çekilir:"Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Yatsı Namazı Sünnetinin 2. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
– Salli ve Barik duaları okunur.
Daha sonra"Allah'u Ekber" denir ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

Yatsı Namazının Sünnetinin 3. Rekatı

Sübhaneke okunur.
Besmele çekilir:"Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Dördüncü rekat için ayağa kalkılır.

Yatsı Namazı Sünnetinin 4. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
– Salli ve Barik duaları okunur.
– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.
hemen farza kalkılır.

Yatsı Namazının 4 Rekat Farzının Kılınışı
Yatsı Namazının Farz 1. Rekatı

Kamet getirilir.
Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya"
Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur.
Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Yatsı Namazının Farznın 2. Rekat

Besmele çekilir:"Bismillahir rahmanir rahim"
Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir. Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

Yatsı Namazının Farzının 3. Rekat

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur:
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Dördüncü rekat için ayağa kalkılır.



Yatsı Namazının Farzının 4. Rekatı

Besmele çekilir:"Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur:
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" ü�� kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
– Salli ve Barik duaları okunur.
– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.
"Allahümme entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram" … dendikten sonra. Sünnet namazına başlanır.

Yatsı Namazının Son 2 Rekat Sünnetinin Kılınışı
Yatsı Namazı Son Sünnetinin 1. Rekatı

Niyet edilir:"Niyet ettim Allah rızası için bu günkü yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya"
Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur.
Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Yatsı Namazı Son Sünnetinin 2. Rekatı

Besmele çekilir:"Bismillahir rahmanir rahim"
Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
– Salli ve Barik duaları okunur.
– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

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Yatsı namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Yatsı namazı kılınışı
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