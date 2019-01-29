29 Ocak Altın fiyatları son dakika! Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son dönem de fiyatlarda yaşanan dengesizlikler altın fiyatları konusunda vatandaşları araştırmaya itmek zorunda bıraktı. Öyle ki hemen her gün döviz kurlarından da etkilenerek farklı fiyat aralıklarına gelen altın, yüz binlerce kişi tarafından aratılıyor. Düğünlerde hediye olarak takılmasının yanı sıra en önemli yatırım araçlarından biri olarak da görülen altın fiyatları bugün ne kadar? 29 Ocak Salı günü gram tam çeyrek yarım cumhuriyet altın fiyatları burada...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Ülkemizde döviz kurlarının aksine en çok tercih edilen yatırım aracıdır. Vatandaşlar tarafından daha çok güvenilmesi ise tercih sebebi olması açısından birebirdir. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde sizlere altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, raporları ve anlık değişimleri hazırladık...