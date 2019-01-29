Alzheimer hastası kadına icra şoku

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İstanbul'da alzheimer hastası kadının, 11 bin liralık borç nedeniyle 3 milyon liralık evi icra yoluyla yarım milyona satıldı. Yaşlı kadının zarara uğramasına neden olan site yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı.Olay, 1 Aralık günü meydana geldi. İstanbul Sarıyer'deki lüks bir sitede yaşayan 80 yaşındaki Tülin Orun, alzheimer hastasıydı. Yaşlı kadının Eren Orun isimli bir oğlu vardı. Olay günü, Eren Orun'un telefonu çaldı. İstanbul İcra Müdürlüğü personelleri tarafından Eren Orun'a, annesinin ikamet ettiği lüks dairenin ihale ile satışının yapıldığı bildirildi. Aldığı telefon karşısında şoke olan genç adam, annesi hakkında başlatılan bir icra takibi dahi olduğunu bilmiyordu. Çünkü iddiaya göre, annesinin adına başlatılan bir icra takibi belgesi, kendisine ya da annesine tebliğ edilmemiş ancak yönetim tarafından icra tebliğleri alınmış görünüyordu.Yaşlı kadının avukatı Sinan Civriz, durumu savcılığa ihbar etti. Avukat Civriz tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesine göre, yaşlı kadın hakkında başlatılan icra takibi 11 bin liraydı ve bu borç için piyasa değeri 3 milyon lira olan ev açık arttırma ile satışa çıkmıştı. Ev bulunduğu konum ve yer itibariyle piyasa değeri ile arasında akıl almaz bir fiyat farkıyla satılmıştı. Yönetim kurulu üyelerinin, tebliğleri almasına rağmen alzheimer hastası yaşlı kadının oğluna haber vermeyerek, yaşlı kadının zarara uğramasına neden olduğu gerekçesiyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı.