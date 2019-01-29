Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ahaber muhabiri aktardı! İşte Antalya'daki hortumun bilançosu

Ahaber muhabiri aktardı! İşte 'daki hortumun bilançosu

geçtiğimiz günlerde tarihinin en büyük hortum faciasını yaşadı. 13 yaşındaki bir kız çocuğu ile bir belediye işçisinin yaşamını yitirdiği faciada, sera ve tarım alanlarında milyonlarca liralık zarar meydana geldi. Antalya'nın Kemer ilçesinde annesiyle bulunduğu otomobilin sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı da arama çalışmaları halen devam ediyor. İşte AHaber muhabirinin Antalya'dan aktardığı son bilgiler...

Giriş Tarihi: 29.1.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 10:22
GÜNÜN DİĞER VİDEOLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Antalya geçtiğimiz günlerde tarihinin en büyük hortum faciasını yaşadı. 13 yaşındaki bir kız çocuğu ile bir belediye işçisinin yaşamını yitirdiği faciada, sera ve tarım alanlarında milyonlarca liralık zarar meydana geldi.

"DEVLET GEREKENİ YAPACAK!"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki zararın 100 milyon TL olduğunu söyleyerek devletin gerekeni yapacağını ifade etmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, "Yaptığımız tespit çalışmalarında Kemer'de 10 ağır, 127 az hasarlı bina, Kumluca'da 2 yıkık, 11 ağır hasarlı ve 78 az hasarlı bina, Finike'de 3 hasarlı binamız mevcut. Muratpaşa ilçesinde yapılan tespit çalışmasında ise 3 ağır, 81 az hasarlı bina var. Antalya'da ön hasar tespit çalışmaları neticesinde, iki günlük hortum ve sel sebebiyle toplamda 315 binada hasar tespit ettik. Tüm Antalyalılara geçmiş olsun." açıklamasında bulunmuştu.

Son dakika: Antalya'da hortum dehşeti... Fırtına otobüsü devirdi. Zorunlu olmadıkça...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahaber muhabiri aktardı! İşte Antalya'daki hortumun bilançosu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN