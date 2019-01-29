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Bu tavuklar ilacı yumurtluyor

İskoç bilim insanlarının büyük başarısı. İskoçya’da yumurtalarının beyazında tedavisinde kullanılan etken maddeleri barındıran, genetiği değiştirilmiş tavuklar yetiştirildi

Giriş Tarihi: 29.1.2019
Bu tavuklar kanser ilacı yumurtluyor

BBC'nin haberine göre, İskoçya'nın Edinburgh kentindeki Roslin Teknoloji Enstitüsü'nden Dr. Lissa Herron ve ekibi, insanlarda protein üreten bir geni, tavuk genomunda yumurta beyazını üretmeyi sağlayan DNA koduna eklemeyi başardı.

Yumurtanın beyazının yüksek miktarda protein içerdiğine işaret eden araştırmacılar, özellikle insanların bağışıklık sistemi için gerekli olan iki proteine odaklandı. Bunlardan birinin, virüs direnci ve kanserle mücadele bakımından güçlü potansiyeli olan "IFNalpha2a" proteini, diğerinin ise zarar görmüş dokuların kendilerini yenilemesini sağlayan "macrophage-CSF" proteini olduğu kaydedildi. İlaçların insanların tedavisinde kullanılabilmesi için yasal düzenlemeler gerekiyor ve bunun 10 ila 20 yıl sürebileceği kaydediliyor. Uzmanlar, tavukların hayvan sağlığı için de kullanılabileceğini umuyor. Bunlar arasında, çiftlik hayvanlarının bağışıklık sistemlerinin geliştirilmesi için antibiyotiklere alternatif ilaçlar olabilir.

Öyle bir yöntemi var ki...

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Bu tavuklar kanser ilacı yumurtluyor
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