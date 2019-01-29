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Çakır’a ‘hakaret’ soruşturması

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2019
Çakır’a ‘hakaret’ soruşturması
Oyuncu Deniz Çakır'ın İstanbul'daki bir AVM'nin kafesinde oturan başörtülü kadınlara, "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada" sözlerine 'hakaret' soruşturması açıldı. Olayla ilgili kadınların şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Ocak'ta ünlü oyuncunun ifadesini almıştı. Deniz Çakır'la ilgili kararını veren savcılık, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından "kovuşturmaya yer olmadığına dair karar" verdi. Savcılık, soruşturmayı "hakaret" suçuna göre sürdürmeyi kararlaştırdı. "Hakaret" suçunu işleyenlerin 1 yıldan 2 yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılması hükme bağlanıyor.
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Çakır’a ‘hakaret’ soruşturması
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