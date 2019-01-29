Cinayeti mektupla itiraf eden arkadaşa ömür boyu hapis talebi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde dağ evinde birlikte alkol aldığı Metin Şahin'i (56) kendisinin öldürdüğünü tutuklu bulunduğu cezaevinden savcılığa mektup yazarak itiraf eden Cafer Korkmaz(42) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 9 Kasım 2018'de Ören Yeni Mahallesi Kavucaktaş Mevkii'nde meydana geldi. Metin Şahin ile arkadaşı Cafer Korkmaz, dağ evinin balkonunda birlikte alkol aldı. Şahin, gece eve dönmeyince 2 torunu dağ evine gitti. Torunlar, dedelerinin cesediyle karşılaştı. Polis, Metin Şahin'in 4 kurşunla vurularak, öldüğünü tespit etti. Çevrede araştırma yapan polis, eve 500 metre mesafedeki ırmağın kenarında Cafer Korkmaz'ı yatarken buldu. Gözaltına alınan Cafer Korkmaz, ifadesinde daha önceden aralarında husumet bulunan köylüsü F.K.'nın gelip, kendilerine ateş ettiğini öne sürerek, "Küfür ederek, ateş açtı. Metin'in kafasından kan geldi. Ayağa kalkıp Metin'e sarılacakken bir el daha ateş etti. Sonra köye doğru kaçtı. Peşinden giderken merdivenlerden düştüm. Sonra olanları hatırlamıyorum. Uyandığımda eşim ve köylüm İ.S. yüzüme su serpiyordu. Metin'i, F. öldürdü. Benim cinayetle alakam yok" dedi. F.K. ise olay gece iş yerinde olduğunu güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleriyle kanıtladı. Beraberinde bir tabanca da bulunan Cafer Korkmaz tutuklandı.

CEZAEVİNDEN MEKTUP GÖNDERDİ

Bir süre sonra ise, tutuklu bulunduğu Beycuma M Tipi Kapalı İnfaz Kurumu'ndan Cumhuriyet Başsavcılığı'na mektup göndererek, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Bu gelişme üzerine SEGBİS ile ifadesi alınan Cafer Korkmaz, Metin Şahin'in, birlikte alkol aldıkları sırada daha önceden satın aldığı bir araziye aracılık etmesinden dolayı kendisinden para istediğini ileri sürdü. Korkmaz, "Metin Şahin bu sırada masadaki silahı almak istedi. Ben de masada duran diğer silahı alarak, ateş ettim. Olayın şokuyla kaçtım. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda eşim ve arkadaşım beni uyandırmaya çalışıyordu. 'Bunları F. vurmuştur' diye konuşmalar duydum. Hapse girmekten korktuğum için 'Bizi F. vurdu' diyerek iftira attım" diye konuştu.

SAVCI MÜEBBET HAPİS TALEP ETTİ

Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmda tamamlandı ve Cafer Korkmaz hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan idddianamede tutuklu sanığın 'iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına neden olma', 'kişi hürriyetini yoksun kılma' ve 'ruhsatsız mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından da yargılanması istendi. Cafer K. önümüzdeki günlerde Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

FOTOĞRAFLI

BUGÜN NELER OLDU