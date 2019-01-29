Deniz Baysal’a ‘haksızsın’ kararı

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Ağır çalışma koşulları nedeniyle sözleşmeyi feshettiği iddiasıyla 112 bin lira tazminat ödemesine karar verilen oyuncu Deniz Baysal'la ilgili gerekçeli karar açıklandı. Gerekçede "Oyuncu çalışma şartlarını bilmektedir. Gerekli tedbirleri almadan sözleşme yapan ve yapımcıyı borç altına sokan oyuncu, hiçbir haklı sebep olmadan sözleşmeyi feshedemez" denildi. TRT'deki 'Sevda Kuşun Kanadında' adlı diziyi bırakıp 'Rüzgârın Kalbi' adlı diziye geçtiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Baysal 112 bin 545 lira tazminat ve cezai şart parasına mahkûm edilmişti. Yapım şirketi Sonart Medya Yayıncılık AŞ. haklı bulunmuştu.