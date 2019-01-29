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Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

’in Konak ilçesinde, arızalanan bir cihazı tamir etmek isteyen Ahmetcan Yiğit (26), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019 07:21 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 07:36
Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Kahramanlar Mahallesi 1420 sokakta bulunan üroloji merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Ahmetcan Yiğit (26) ablasının çalıştığı üroloji merkezinde arızalanan bir cihazı tamir etmek için geldi. Talihsiz genç, cihazı tamir etmek istediği sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yalanan Yiğit, ablasının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ahmetcan Yiğit, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Ahmetcan Yiğit'in cansız bedeni savcının incelemesini ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
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