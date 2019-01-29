İlk hastasını taşıyan ambulans helikopteri ilgiyle izlediler

SAĞLIK Bakanlığı tarafından Sivas'a geçen hafta tahsis edilen ambulans helikopter, ilk hastasını Divriği ilçesinden alarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirdi. Hastane bahçesinde bir grup, helikopterin piste inişini izleyip, cep telefonları ile canlı yayın yaptı.

Solunum güçlüğü çeken KOAH hastası Hasan Çetin (68), Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Kontrolleri yapılan Çetin'in, Sivas'a nakline karar verildi. Hastanın sağlık durumu ve mesafe nedeniyle sevkin ambulans helikopterle yapılmasının uygun olduğu belirtildi. Bunun üzerine, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda hazır bekletilen ambulans helikopter hastanın sevki için havalandı. Ambulans helikopter, yaklaşık 35 dakikalık uçuşla Divriği ilçesine ulaştı ve maden ocağının helikopter pistine indi. Piste getirilen Hasan Çetin'in bindirilmesinin ardından ambulans helikopter il merkezine döndü.

Ambulans helikopter yaklaşık yarım saat süren uçuşun ardından Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisindeki helikopter pistine iniş yaptı. Hasan Çetin, hazır bekletilen kara ambulansıyla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada ambulans helikopterin piste inişini hastane bahçesindeki bir grup merakla izledi. Bazı kişiler bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, bazıları ise sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.