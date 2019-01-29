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İşkenceyle öldürülmüş kadın cesedi bulundu

'da elleri ve ayakları bağlandıktan sonra işkence yapılarak öldürülen kadının cesedi, ormanlık alanda gömülü halde bulundu. Kadının katil zanlısı olarak ağabeyi aranıyor

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 12:02
İşkenceyle öldürülmüş kadın cesedi bulundu

Adana'da elleri ve ayakları bağlandıktan sonra işkence yapılarak öldürülen kadının cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu.

CESET SURİYELİ BİR KADININ, KATİLİ İSE AĞABEYİ

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Usta Hasanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at çiftliği yan tarafında seyisler, bir tarafı toprağın yüzeyinde kadın cesedi gördü. Seyisler hemen durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler toprağa tamamen kazdıklarında bir kadının elleri ve ayakları bağlandıktan sonra işkence yapılarak öldürüldüğünü tespit etti. Jandarma yaptığı çalışmada cesedin Suriye uyruklu İbite Sem El K.'ya (30) ait olduğunu belirledi. Jandarma cinayeti aydınlatmak için çalışmalarına devam ederken, katil zanlısı olarak kadının ağabeyi H.E.K.'yi arıyor.
Bu arada cenazenin yeni olmadığı, birkaç haftalık olduğu, etrafta otlanan atların toprağı açıp kadının bir bölümünün yüzeye çıkmasını sağladığı düşünülüyor.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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İşkenceyle öldürülmüş kadın cesedi bulundu
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