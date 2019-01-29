Kimse engel olamadı... Kiralık otomobille kızını böyle kaçırdı!

Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi'nde meydana gelen kaçırma olayı iddiaya göre şöyle gelişti; E.D. ve K.G. yaklaşık 4 yıl önce boşandı. Çiftin 4.5 yaşındaki kızları Z.G.'nin velayeti anneye verildi. Ankara'da yaşayan baba K.G., kiralık otomobille dün Ereğli'ye gelip, kızını görmek istedi. Baba ile mahkeme kararına rağmen k��zını kendisine göstermediğini ileri sürdüğü eski eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında annenin dalgınlığından yararlanan baba, kızını kucaklayarak, otomobile bindirdi. Babaya, annenin çalıştığı iş yerindekiler ile çevredekiler engel olmak istedi.