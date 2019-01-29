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Kimse engel olamadı... Kiralık otomobille kızını böyle kaçırdı!

'ın Ereğli ilçesinde, Ankara'da yaşayan baba, velayeti eski eşinde olan kızını kiralık otomobille kaçırdı. Annenin iş yerinin önünde meydana gelen kaçırma olayına, bir güvenlik görevlisi engel olmak istedi. Ancak baba, güvenlik görevlisini, otomobilin motor kaputunda yaklaşık 300 metre sürükleyip, yoluna devam etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2019 14:20 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 14:23
Kimse engel olamadı... Kiralık otomobille kızını böyle kaçırdı!

Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi'nde meydana gelen kaçırma olayı iddiaya göre şöyle gelişti; E.D. ve K.G. yaklaşık 4 yıl önce boşandı. Çiftin 4.5 yaşındaki kızları Z.G.'nin velayeti anneye verildi. Ankara'da yaşayan baba K.G., kiralık otomobille dün Ereğli'ye gelip, kızını görmek istedi. Baba ile mahkeme kararına rağmen k��zını kendisine göstermediğini ileri sürdüğü eski eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında annenin dalgınlığından yararlanan baba, kızını kucaklayarak, otomobile bindirdi. Babaya, annenin çalıştığı iş yerindekiler ile çevredekiler engel olmak istedi.

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Kimse engel olamadı... Kiralık otomobille kızını böyle kaçırdı!
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