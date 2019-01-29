Kızımı öldürdüm gidin alın

Van'da eğlence merkezinde çalışan Ayşe A.(18) akşam eve geç geldiği gerekçesi ile annesi N.A. tarafından boğularak öldürüldü. Kızını öldüren anne, karakola gidip "Kızımı öldürdüm, cesedi evde gidin alın" dedi. Olay, önceki gün 05.00'te Tuşba Kalecik TOKİ evlerinde yaşandı. İddialara göre; Ayşe A.'nın annesi ve babası bir süre önce aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Boşanma sürecinin ardından annesiyle yaşayan Ayşe A. geçimlerini sağlamak için bir eğlence merkezinde çalışmaya başladı. İşi sebebiyle evine geç giden Ayşe A. ile annesi arasında sık sık tartışma yaşandı. Olay günü Ayşe A. yine eve geç gidince annesiyle tartıştı. Anne, kızını boğarak öldürdü. Olayın ardından polis merkezine giden anne, evinin anahtarını vererek "Kızımı öldürdüm, şu an evde" dedi. Şüpheli anneyi gözaltına aldıktan sonra söz konusu adrese giden polis, cesetle karşılaştı. Ceset adli tıpa sevk edildi. İfadesinde kızının eğlence merkezinde çalışmasına karşı olduğunu belirten N.A., "Eve geç geldiği için tartıştık. Tartışma alevlenince cinnet getirerek Ayşe'nin boğazına sarıldım. Kendime geldiğimde Ayşe ölmüştü" dedi.

BUGÜN NELER OLDU