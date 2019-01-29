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Kurt sürüsünün beslenme saati fotokapanda

'da kurt sürüsü, kızıl şahin, kızıl akbaba ve tilkinin beslenme anı fotokapana yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 16:08
Kurt sürüsünün beslenme saati fotokapanda
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Sandıklı ilçesi Akdağ Tabiat Parkı'na kurulan fotokapanlarla, yaban hayatı görüntülendi. Parktaki fotokapana yansıyan görüntülerde, kurtların avladıkları başka bir hayvanı yedikleri anlar görülüyor. Görüntülerde, kurtların ardından iki kızıl akbaba, kızıl şahin ve tilkinin de aynı avdan arta kalanla beslendikleri yer alıyor. Görüntülerde kızıl geyiklerin gezintisi ve beslenmesi de görülüyor.

Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, Akdağ Tabiat Parkı'ndaki vahşi yaşamı desteklemek için yemleme çalışması yaptığı belirtildi.

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Kurt sürüsünün beslenme saati fotokapanda
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