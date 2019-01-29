Mavi Balina’nın son kurbanı Emine

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Adana'da DSİ Ortaokulu öğrencisi Emine Karadağ'ı hayattan koparan olay 21 Ocak'ta meydana geldi. Yarıyıl karnesinde teşekkür belgesi alan ve ailesini sevince boğan küçük kız, iddiaya göre babasının evde bulunan ruhsatlı av tüfeğiyle yaşamına son verdi. 2'si kız 4 çocuk sahibi olan Karadağ ailesi, kızlarının ölümüyle yıkıldı. Olayın ardından yapılan araştırmada Emine Karadağ'ın daha önce de birçok çocuğun ölümüne neden olan ve bazı ülkelerde yasaklanan "Mavi Balina" oyununu oynadığı ortayı çıktı. Emine'nin defterlerini inceleyen aile ve polis, küçük kız tarafından mavi yunuslar, balinalar ile oyundaki karakterlere benzeyen figürlere rastladı. Ayrıca 28.11.2018'de yazılmış "Ölmeden önce 1 yıllık yapılacaklar" başlığı altında 25 maddelik listedeki detaylar dehşete düşürdü. "Mavi Balina" oyunundan gelen ve adeta ölüme sürükleyen talimatların Emine tarafından deftere yazıldığı tespit edildi. Listede "İntihar kaçıştır. Herkesle zıtlaşacaksın, herkesle ters gideceksin. Hep yalnız takılacaksın. Gerektikçe konuşmamaya yemin edeceksin. Anneni babanı huzurevlerine atacaksın. Yılda bir kez ziyaret edeceksin o da sevap olsun diye. Artık sana herkes hayalet diyecek" yazıları dikkat çekti. Yeğeninin ölümüne hala inanamadıklarını belirten amca Mahmut Karadağ, "Anne ve babalar çocuklarını akıllı telefonlardaki ve bilgisayar üzerinden oynanan oyunlardan uzak tutsunlar" diye konuştu.Mavi Balina oyunu nedeniyle sadece oyunun çıktığı ülke olarak bilinen Rusya'da 140 çocuğun hayatını kaybettiği belirtiliyor. Oyun Türkiye'de de birçok çocuğun ölümüne neden oldu. Uzmanların aileleri uyardığı ve çocukların uzak tutulması gerektiğini belirttiği oyun, 50 gün boyunca 50 görevden oluşuyor. Oyunda, sakatlıkla sonuçlanabilecek görevler oyuncudan isteniyor ve kullanıcılara sürekli olarak, "Öl, nasıl olsa yeniden doğacaksın" telkininde bulunuluyor. Oyun birçok ülkede yasaklansa da sanal ortamda temin edilebiliyor.