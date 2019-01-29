Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar...

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminlerine göre yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağmurlar ve şiddetli rüzgarlar etkili olacak. Geçtiğimiz hafta Akdeniz bölgesinde yaşanan rüzgar ve yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı. Şubat ayına gireceğimiz bu günlerde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken sağanak yağışlar bir çok yerde etkisini gösteriyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin sitesinden yapılan son dakika hava durumu tahmin raporları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ankara, Diyarbakır, Mardin çevreleri ve Eskişehir'in güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Sivas ve Tunceli çevrelerinin karlakarışık yağmurlu, Torosların yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimleri ve Burdur'un güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa.), Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa), Hatay merkez ve batı ilçelerinde doğulu yönlerden fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI!

Genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa.), Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa), Hatay merkez ve batı ilçelerinde doğulu yönlerden fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA RAPORLARI

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa), kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri ile, Burdur'un güney ilçeleri ve Hatay'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışın 1200 m ve üzeri yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), Hatay merkez ve batı ilçelerinde doğulu yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Güneyi ile Ankara çevreleri ve Eskişehir'in güney kesimlerinin yağmurlu, gece saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Malatya, Elazığ çevrelerinin yağmurlu, gece saatlerinden sonra Tunceli çevrelerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.