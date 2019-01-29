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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'da yarın hava durumu nasıl olacak?
Yurt genelinde artan hava sıcaklıklarının ardından Meteoroloji’den son dakika kar, yağmur ve fırtına uyarısı geldi. Uyarının yanında; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için 28-29 Ocak hava durumu bilgileri paylaşıldı. Peki İstanbul, Ankara, İzmir’le birlikte illerimizde yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde hava durumu tahminleri haberimizde yer alıyor.
Giriş Tarihi: 29.1.2019 07:50Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 11:33