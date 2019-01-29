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Meteoroloji'den son dakika ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'da yarın hava durumu nasıl olacak?

Yurt genelinde artan hava sıcaklıklarının ardından Meteoroloji’den son dakika kar, yağmur ve fırtına uyarısı geldi. Uyarının yanında; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için 28-29 Ocak bilgileri paylaşıldı. Peki İstanbul, Ankara, İzmir’le birlikte illerimizde yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde hava durumu tahminleri haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 29.1.2019 07:50 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 11:33
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'da yarın hava durumu nasıl olacak?
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'da yarın hava durumu nasıl olacak?
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