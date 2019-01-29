Müge Anlı’da filmlik hikaye

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atv'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Türk filmlerine taş çıkartacak bir konu ekrana taşındı. 38 yaşındaki Mehmet Selim Kaymaz, hiç görmediği babası Ahmet Kaymaz'ı bulmak için Müge Anlı'ya konuk oldu. Anlattıkları ise izleyenleri hayrete düşürdü. Mardin'de evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Kaymaz, 1983 yılında çalışmak için Lübnan'a gitti. İsrail-Lübnan Savaşı sırasında bir bombalı saldırıda öldüğü düşünüldü. Ailesi ondan bir yıl haber alamayınca eşi Nazife ile küçük kardeşi Hasan'ı evlendirdi. Mehmet Selim Kaymaz, anlattığına göre; 20 gün önce kendisine gelen bir haberle babası Ahmet Kaymaz'ın yaşadığını öğrendi. K. Irak'ta yaşadığı tahmin edilen babasını hiç tanımadığını ve ona sarılmak istediğini söyleyen Mehmet Selim Kaymaz, Müge Anlı'dan yardım istedi.