Nallıhan gençlerine gözyaşlarıyla veda etti

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AnkaraNallıhan'da yaşayan 6 genç, gezmek için gittikleri Beypazarı'ndan evlerine dönmek için yola çıktı. Furkan Minaz (20) yönetimindeki minibüs, Nallıhan Çayırhan Yolu Solta Boğazı yakınlarında arızalandığı için sağ şeritte duran Mustafa Savuran yönetimindeki iş makinesi yüklü 06 DR 3685 plakalı TIR'a çarptı. Kazada sürücü Furkan Minaz, yanında bulunan Muhammet Halil Aslan (22) ve Ömer Selim Kapalen (20) olay yerinde, Kemal Öz (19), kuzeni Ömer Öz (20) ile Ahmet Eren Keskin (19) ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. 6 gencin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Yakın arkadaş oldukları öğrenilen Kemal Öz, Ömer Öz, Muhammet Halil Aslan, Ömer Selim Kapalen ve Furhan Binaz için dün Nallıhan Merkez Yeni Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. 5 gencin cenazesi, Nallıhan Mezarlığı'nda toprağa verilirken, Ahmet Eren Keskin ise Ayaş'ta defnedildi. Öte yandan, feci kazanın ardından gözaltına alınan TIR'ın sürücüsü Mustafa Savuran, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.