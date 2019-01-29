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Ölen köpekleri için tazminat istediler

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2019
Ölen köpekleri için tazminat istediler
İstanbul Bakırköy'de yaşayan turizmci Fatma A. ile oğlu Can A. tasmasız gezen köpeğin saldırısı sonucunda ölen 'Minik' adlı köpekleri için 15 bin 500 TL'lik maddi manevi tazminat davası açtı. Süreç, Fatma A.'nın geçen yıl eylülde Shih tzu cinsi erkek köpeklerini gezdirmesiyle başladı. Aynı mahallede oturan Funda B.'nin Golden Rietriver cinsi köpeğini ise apartman görevlisi Erdoğan T. dolaştırıyordu. Köpek, saldırdığı Minik'i ağır yaraladı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Minik kurtarılamadı. Bir ay sonra Funda B. ile onu gezdiren Erdoğan T. hakkında Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakma" suçundan ceza davası açıldı. Köpekleri ölen Fatma A. ve oğlu Can A., asliye hukuk mahkemesine DE başvurarak 500 TL'si maddi 15 bin TL'si de manevi tazminat davası açtı.
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Ölen köpekleri için tazminat istediler
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