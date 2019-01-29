Piyasalarda son durum | Borsa günü yükselişle kapattı! Altın ve dolar ne kadar oldu?

BIST 100 endeksi, güne 69,07 puan ve yüzde 0,07 artarak 101.358,82 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 705,74 puan ve yüzde 0,70 değer kazanarak 101.995,50 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.077,08 puanı, en yüksek 104.098,37 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,77 değer kazanarak 104.098,37 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 2,17, mali endeks yüzde 3,82, teknoloji endeksi yüzde 1,76 ve sanayi endeksi yüzde 1,62 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.644,89 puan ve yüzde 2,86 artarak 131.221,28 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 272'si prim yaptı, 107'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ve Türk Telekom bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.310,52 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.310,52 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,24 artarak 224 bin 250 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3302 lira, satışta 5,3516 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2726 lira, satışta 5,2938 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1424, sterlin/dolar paritesi 1,3180, dolar/yen paritesi de 109,34 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,47 dolardan işlem görüyor.