Oğuzhan’ı öldürüp dere yatağına attılar

BUGÜN NELER OLDU

Bolu'da iki gündür kayıp olan 15 yaşındaki Oğuzhan Özdoğan'ın, silahla vurularak öldürüldükten sonra cesedinin dere yatağına bırakıldığı ortaya çıktı. Merkeze bağlı Bahçeköyü'nde oturan Oğuzhan Özdoğan, önceki gün evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Çocuklarından haber alamayan aile, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, bölgede drone destekli arama başlattı. Aramalar sonucu dün Oğuzhan'ın cansız bedeni bulundu. Jandarma gencin silahla vurulduktan sonra cesedinin dere yatağına atıldığını belirledi. Çocuklarının öldüğü haberini alan acılı aile sinir krizi geçirdi.