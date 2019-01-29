Haberler Yaşam Haberleri İlçeye dadanan hırsızlar vatandaşın dikkati sayesinde yakalandı!

İlçeye dadanan hırsızlar vatandaşın dikkati sayesinde yakalandı! Geçtiğimiz hafta Orhangazi’de girdikleri evde 20 bin TL değerinde altın ile birlikte yine ilçede toplamda 3 ayrı evden çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 4’ü kadın 5 kişi vatandaşın ve polisin dikkati sayesinde yakalandı

Giriş Tarihi: 29.1.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 09:25