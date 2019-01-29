İlçeye dadanan hırsızlar vatandaşın dikkati sayesinde yakalandı!
Geçtiğimiz hafta Orhangazi’de girdikleri evde 20 bin TL değerinde altın ile birlikte yine ilçede toplamda 3 ayrı evden çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 4’ü kadın 5 kişi vatandaşın ve polisin dikkati sayesinde yakalandı
Giriş Tarihi: 29.1.2019 09:18Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 09:25
Geçtiğimiz hafta Orhangazi'de girdikleri evde 20 bin TL değerinde altın ile birlikte yine ilçede toplamda 3 ayrı evden çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 4'ü kadın 5 kişi vatandaşın ve polisin dikkati sayesinde yakalandı