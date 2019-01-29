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Yaşlılara işkence iddiası: 22 gözaltı

Giriş Tarihi: 29.1.2019
Yaşlılara işkence iddiası: 22 gözaltı
Iğdır'da yaşlıların yatılı olarak bakım gördüğü merkezde hastalara işkence yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alınırken, 6 kişi de polis tarafından aranıyor. Iğdır kent merkezindeki Bağlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Özel Mısra Göleli Bakım Merkezi'nde işten çıkarılan 3 kişi, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek çalışanların, hastalara işkence yaptığı iddiasında bulundu. Soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı merkezdeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. İnceleme sonrası 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde bakım merkezine operasyon düzenleyen polis, 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, merkezde çalışan 6 kişiyi daha arıyor. Başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
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Yaşlılara işkence iddiası: 22 gözaltı
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