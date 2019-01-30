Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Adana'da otomobil direğe ve iş yerine çarptı: 2 yaralı

'da otomobil direğe ve iş yerine çarptı: 2 yaralı

'da otomobilin direğe ve iş yerine çarpması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019 07:43 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 07:51
Adana'da otomobil direğe ve iş yerine çarptı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Gülseren Ç'nin (30) kullandığı 33 BPN 90 plakalı otomobil, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda reklam panosu direğine ve ardından iş yerine çarptı.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile Gökçe Nur T. (18), ekipler tarafından çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın görgü tanıklarından Kerem Kubat, yaptığı açıklamada, reklam tabelası direği ile iş yerine çarpan otomobildeki yaralılara yardım ettiğini belirterek, "Sürücünün durumu ağırdı. Yanındaki ise şok yaşıyordu." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da otomobil direğe ve iş yerine çarptı: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN