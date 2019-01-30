Akıl almaz ihmal

BUGÜN NELER OLDU

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesine bağlı Kavaklı mahallesinde camide imamlık yapan Mustafa Saka (49) eşi Ayşe Saka ile birlikte motosiklete binerek bir cenazeye gitmek için yola çıktı. Seyir halindeyken Saka, kesilen ağacı çekmek için yola gerilen ancak hiçbir önlem alınmayan çelik halatı göremedi. Çelik halatı fark edemeyen Saka'nın boğazı kesildi. Motosikletten yere düşen talihsiz adam, eşinin ve çevredekilerin yardımı ile Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Durumu ağır olan Saka ambulans helikopter ile KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Saka'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayda ihmali olduğu iddia edilen Kavaklı mahalle muhtarı Muhammet Saka kendisine konuyla ilgili soru soran basın mensuplarına tepki gösterirken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.