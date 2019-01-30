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'da bir evden tonlarca çöp çıktı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019 16:25 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 16:31

Amasya'da, belediye ekiplerince temizlenen bir evden 5 ton çöp çıktı.

Gökmedrese Mahallesi'ndeki müstakil bir evde çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine adrese belediye ekipleri sevk edildi.

Eve giren Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, burada çok sayıda pet şişe, demir ve plastik ile istiflenmiş kağıt ve teneke parçaları buldu.

Ekiplerce temizlenen evden yaklaşık 5 ton çöp çıkarıldı. Çöpler, kamyonlara yüklenip götürüldükten sonra ev ilaçlanıp dezenfekte edildi.

Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu evden önceki yıllarda da tonlarca çöp ve hurda alındığını söyledi.

Cadde ve sokaklardan topladığı çöpleri evin bahçesi ile içinde depolayan ev sahibinin bu işi alışkanlık haline getirdiğini belirten Öztürk, "İşi sadece toplamak ve istiflemek. Çöp toplayan bu kişiyi uyararak bu alışkanlıktan vazgeçmesi yönünde telkinlerde bulunduk." dedi.

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Amasya'da bir evden tonlarca çöp çıktı
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