Arda Turan ile Berkay'ın davasından son dakika haberleri geliyor! 12.5 yıl hapsi isteniyor...

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde gün boyu Arda Turan, Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz. Sabah erken saatlerinde bugün doğum günü olan Arda Turan, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Berkay Şahin de eşiyle birlikte adliyeye geldi. Özlem Ada Şahin'e bir mekanda taciz ettiği öne sürülen Arda Turan, Berkay'ın müdahelesinden sonra şarkıcının burnunu kırmıştı. Daha sonra Berkay'ın tedavi olduğu hastaneye gelen Arda Turan'ın silahı ateşlenmişti! İşte son dakika Arda Turan Berkay Şahin davasından haberler...