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ile Berkay'ın davasından haberleri geliyor! 12.5 yıl hapsi isteniyor...

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndan hakkında haberleri geliyor! Ünlü şarkıcı Berkay ile Emirgan'da bir gece kulübünde kavga eden Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan hakkında "cinsel taciz", "korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda ateş etmek" ve "kasten yaralama" suçundan 12.5 yıl hapis cezası isteniyor. hakkında ise 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor! Arda Turan ve Berkay kavgasından sonra yargılanma sürecinde de tüm son dakika haberlerini buradan takip edebilirsiniz!

Giriş Tarihi: 30.1.2019 12:06
Arda Turan ile Berkay'ın davasından son dakika haberleri geliyor! 12.5 yıl hapsi isteniyor...

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde gün boyu , ve eşi Özlem Şahin hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz. Sabah erken saatlerinde bugün doğum günü olan Arda Turan, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Berkay Şahin de eşiyle birlikte adliyeye geldi. 'e bir mekanda taciz ettiği öne sürülen Arda Turan, Berkay'ın müdahelesinden sonra şarkıcının burnunu kırmıştı. Daha sonra Berkay'ın tedavi olduğu hastaneye gelen Arda Turan'ın silahı ateşlenmişti! İşte Arda Turan Berkay Şahin davasından haberler...

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Arda Turan ile Berkay'ın davasından son dakika haberleri geliyor! 12.5 yıl hapsi isteniyor...
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