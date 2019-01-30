- ATM dolandırıcılığını vatandaş önledi

- Adana'da bir bankanın ATM'sine dolandırıcılık amacıyla yerleştirilen kart kopyalama düzeneği bir vatandaşın dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı



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Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

ADANA (İHA) - Adana'da bir bankanın ATM'sine dolandırıcılık amacıyla yerleştirilen kart kopyalama düzeneği bir vatandaşın dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Cemalpaşa Mahallesi, Ordu Caddesi DSİ 6. Bölge Müdürlüğü önündeki bir ATM'den para çekmek isteyen bir kişi, aynı yerdeki başka bir ATM'nin kart giriş bölümüyle uğraştığını fark ettiği 2 kişinin yanına gidip ne yaptıklarını sordu. Ancak şahıslar cevap vermeden olay yerinden uzaklaştı. Kimliği açıklanmayan vatandaş DSİ'nin güvenlik görevlilerine ATM'nin kart bölmesine giden şahısların bir şey yerleştirdiğini, dolandırıcı olabileceklerini söyledi. Bunun üzerine güvenlik görevlileri ATM'nin kart giriş bölümünü incelediğinde bir düzenek yerleştirildiğini fark etti. Güvenlik görevlisi düzeneği çıkartıp polise haber verdi. Polis olay yerine gelerek ATM'de park izi çalışması yaptı. Polis ayrıca kart yuvasından çıkartılan düzeneği incelemeye aldı.

Polis zanlıları bulmak için çalışma başlatırken, vatandaşların ATM'den para çekerken şifre girdikleri sırada bu kısmı elleriyle kapatmaları aksi durumda düzenek yerleştirilmiş ATM'lerde şifrelerinin çalınabileceği uyarısı yapıldı.

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