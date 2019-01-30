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Bu da intiharkolik adam Adana'da daha öncede, işsizliği, eşinin kendisini terk etmesini ve çocuklarına doğum günü hediyesi alamamayı bahane ederek 7 kez intihar girişiminde bulunan şahıs bu kez yine işsizliği bahane ederek inşaata çıkıp intihar girişiminde bulundu. İnşaatın yan tarafında bulunan iş yerinde çalışan genç kızlar da bu anları görmek için işlerini bırakıp olay yerine geldi.

İHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 30.1.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 09:46