Cebindeki telefon hayatını kurtardı

Edinilen bilgilere göre, olay Bağcılar Oto Center'da saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Hakan D. isimli galerici, alacak verecek nedeniyle tartıştığı Uğur Beyaz'a tabancayla iki el ateş etti. Mermilerden bir tanesi Beyaz'ın karnına gelirken, bir diğeri ise cebinde bulunan telefona isabet etti. Zanlı olay yerinden kaçarken, Beyaz ise olay yerine gelen ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Beyaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis, kaçan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.