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’de şimdi de kavgası başladı

Yerel seçimler için aday belirleme sürecinde zorlu günlerden geçen Cumhuriyet Halk Partisi’nde, ’den sonra Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel’in de adaylığının tartışmaya açıldığı belirtiliyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019 18:58

CHP'de Kadıköy'den sonra Kartal Belediye Başkan adayı da tartışmaya açıldı
Edinilen bilgiye göre, 10 yıldır Kartal'da Belediye Başkanlığı görevini yerine getiren Altınok Öz yerine, henüz 32 yaşındaki Gökhan Yüksel'in adaylığı hem İYİ Parti tarafından hem de CHP Kartal ilçe örgütü tarafından memnuniyetsizlikle karşılandı. Kulis bilgisine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in durumu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia ediliyor.

SÜSLÜ'DEN MYK'YA ÖNERGE ÇAĞRISI

Ayrıca, Kartal'da mevcut Belediye Başkanı Altınok Öz'den sonra, en güçlü aday adayı olarak görülen Hüsnü Süslü'den de 32 yaşındaki Gökhan Yüksel'in aday gösterilmesiyle ilgili bir çağrı geldiği belirtiliyor. Buna göre, Süslü MYK'da kendisine yakın olan isimlere mevcut Belediye Başkanı Altınok Öz'ün aday gösterilmesi için önerge vermesi çağrısında bulunduğu ve Parti Meclisi'nde Kartal Belediye Başkan Adayı'nın oylanabileceği vurgulanıyor.

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CHP’de şimdi de Kartal kavgası başladı
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