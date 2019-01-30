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'nın ilçesinde dün akşam saatlerinde oluşan , seralarda hasara yol açtı. Demre'de, dün saat 18.00 sıralarında Kekova Koyu, Çayağzı Limanı ve Beymelek Mahallesi bölgesinde denizde hortum oluştu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 11:24
Demre'de hortum oluştu

Çayağzı Limanı ve Kekova Koyu'nda oluşan hortumlar bir süre denizde ilerledikten sonra kaybolurken, Beymelek sahilindeki hortum ise karada ilerleyerek üreticiler Ali Çetin, Adem Bölük, Kenan Bölük ve Recep Özgün'e ait yaklaşık 17 dönüm seranın plastik örtülerini yırttı. Hortumun ardından vatandaşlar, ürünlerin zarar görmemesi için yırtılan örtüleri yeniledi. Hortumu gören Bilal Güngör; Gökyüzünde bir anda hortum belirdi. Kısa süre sonra ses geldi. Dükkanımızın arkasındaki seraların örtüsünü yırtarak bir anda kayboldu. Hortum çok hafif geçti. Hortumun oluştuğu an hava çok sakindi. Rüzgar bile yoktu dedi.

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Demre'de hortum oluştu
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