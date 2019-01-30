Doğum sonrası bebekler karıştı

BUGÜN NELER OLDU

Adapazarı'nda yaşayan ve ikinci çocuğuna hamile olan Tuğba G., doğum sancıları tutunca fabrika işçisi eşi Fatih G. tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tuğba G., aynı gece 01.30 sıralarında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Hamza adı verilen bebek sağlık sorunları nedeniyle kuvöze konuldu. Yine aynı gün doğum yapan Özbekistanlı bir annenin bebeği de kuvöze konuldu. Bu sırada her iki bebeğin koluna da isimlerinin yazılı olduğu bileklik takıldı.İddiaya göre bebekler tedavilerinin ardından yanlış ailelere teslim edildi. Karışıklık, hastaneden taburcu olduktan 1 hafta sonra Adapazarlı annenin bileklikteki ismi fark etmesi üzerine ortaya çıktı. Anne Tuğba G., evde bulduğu bileklikte 'Hamza' yerine yabancı bir isim yazdığını gördü. Hemen eşiyle hastaneye giden anne, durumu doktorlara anlattı. Karakola yönlendirilen aile, hastaneden şikayetçi oldu.Soruşturma başlatan polis, İstanbul'da yaşayan Özbekistanlı aileye ulaşarak, durumu anlattı. Adapazarlı aile, polis eşliğinde İstanbul'a gitti ve Özbek anneye bebeğini verip, kendi bebeğini aldı. Soruşturma kapsamında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bebeklere DNA testi yapılmasına karar verdi. Ailelerden alınan kan örnekleri DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.