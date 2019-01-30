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'den hapis cezası alan öğretmen aynı suçtan yine tutuklandı

'da, / soruşturması kapsamında gözaltına alınıp yargılandığı mahkemece hapis cezasına çarptırılan öğretmen, yeni delillerin ortaya çıkması üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019 18:07 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 18:19
FETÖ'den hapis cezası alan öğretmen aynı suçtan yine tutuklandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilip hakkında dava açılan öğretmen Ahmet Ö., yargılandığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak FETÖ soruşturması kapsamında yeni delillerin ortaya çıkması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Ahmet Ö.'yü yeniden gözaltına aldı. Ahmet Ö.'nün FETÖ'nün öğrenci evlerine öğrenci aktardığı, askeri okullara yönlendirme yaptığı ve öğrencileri okurken ankesörden arayıp görüşmelere gittiği iddia edildi.

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TUTUKLANDI

TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Ahmet Ö., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ahmet Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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FETÖ'den hapis cezası alan öğretmen aynı suçtan yine tutuklandı
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