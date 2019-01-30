Firari patrona cinayet davası

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Ankara Başsavcılığı'nca 21 Mart 2018'de evinin önünde öldürülen Kalegaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcı Vekili Ender Coşkun hazırlanan iddianamede, Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi Şansser Kadooğlu ve tetikçiler Abdurrahman Doğala ile Şemsettin Özden'in de aralarında yer aldığı 9 kişi ise "şüpheli" olarak gösterildi. Olaydan sonra firar eden Tarkan Kadooğlu hakkında "tasarlayarak cinayete azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Şansser Kadooğlu hakkında ise "Tasarlayarak öldürme suçuna yardım etmek" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar cezası istendi. Olayın failleri Abdurrahman Doğala ile Şemsettin Özden hakkında ise, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.İddianamede şüpheli Tarkan Kadooğlu ile "maktul" Ömer Faruk Ilıcan arasında alacak verecek meselesi yüzünden hakaret içerikli mesajlaşmaların yaşandığı ve husumet oluştuğuna dikkat çekildi.İddianamede "müşteki" olarak yer alan Ömer Faruk Ilıcan'ın eşi Neslihan Ilıcan'ın ifadesine yer verildi. Ilıcan, "Eşimin bana anlatımıyla Cemal Kadooğlu ile eşim görüştü. Borcuna karşılık çok faiz istenmiş. Kendisinden senet imzalamasını istemişler. Eşim ise senetleri imzalamamış ve senetleri yırtarak Cemal Kadooğlu'nun önüne atmış. Eşimin senetleri yırtmasından sonra Cemal Kadooğlu, eşime sen bunun bedelini ödeyeceksin' demiş ve aralarında küfürleşme olmuş" ifadesini verdi. Bu ifadesinde zanlılardan şikayetçi olan Neslihan Ilıcan, daha sonra savcılığa ek bir ifade daha verip şikâyetini geri çekti. Ilıcan, eşinin Kadoil firmasına petrol ürünleri alışverişinden dolayı yaklaşık 4-5 milyon TL borcu olduğunu anlattı.