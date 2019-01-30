Hayat burada zordan daha zor

Arap Yarımadası'ndaki en fakir ülke olan ve iç savaşın yaşandığı Yemen'de açlık, salgın hastalık ve güvenlik krizi büyüyor. Türkiye'den giden yardımlarla nefes alan Yemen'de, yaşananlardan en çok etkilenen yerlerden biri Ahrar Vadisi. Vadide acil gıda yardımı ve temel ihtiyaç malzemesi bekleniyor. Vadinin zorlu coğrafyası, yardımların da ulaştırılmasında büyük engel. Bu bölgeye yardım ulaştırmak 9 saat süren bir yolculukla mümkün. Yardım kuruluşları, bu güzergahı kat edemedikleri için burada yaşayan insanlara doğru düzgün yardım ulaşamıyor.







VADİ HALKI UNUTULMUŞ

Vadide doğrudan savaş yaşanmadı. Ancak iç savaşın Yemen'e getirdiği istikrarsızlık ve Yemen hükümetinin güçsüz duruma düşmesi, bölge halkını etkiledi. Vadi halkı, tam anlamıyla unutulmuş. Gıda fiyatlarındaki artışlar durumu daha da vahim hale getirdi. SABAH muhabiri zorlu yolculuğun sonunda vadiye ulaştı. Vadide yakın zamanda sert bir kasırga olmuş ve köyü yıkıp geçmiş. Köye giden yollar, evler ve köylülerin yaşam malzemeleri büyük oranda zarar gördü.







Kasırganın da yıkıcı etkisiyle, bir ay boyunca köylülerin aldıkları besin, günde tek öğüne düştü. O besin de sadece hurma ile süt. Halk, hurma ve sütle hayata tutunmaya çalışıyor. Ahrar Vadisi'nde doğup büyüyen, şimdi 60 yaşında olan Hadi el- Abd, "Burada doğdum burada büyüdüm. Hayatımız burada çok zor. 15 kişilik bir ailem var. Aileme bakmakta çok zorlanıyorum. Hayat; burada bizim gibiler için zordan daha zor" dedi.







TÜRKİYE NEFES VERDİ

İnsanı Yardım Vakfı (İHH) buradaki ailelerin hepsine, arazi araçlarıyla gıda ve temel ihtiyaç malzemesi ulaştırdı. Yardımlar; bölge halkının yaralarını sarması için umut oldu. Yemen'in bir ok bölgesine, arazi yapısı ve sert doğası sebebiyle temel ihtiyaçları ulaştırmak güç. Bu zorluklara savaş eklenince yaşamsal ihtiyaçların karşılanması imkansız hale geliyor. Yemenliler, Türkiye'den destek bekliyor.





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