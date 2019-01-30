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Hırsızlık şüphelisi: Çek kardeşim, düşmanlarım yakışıklı görsün

'da park halindeki otomobilin kelebek camını kırıp hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerden S.O. adliyeye götürülüşü sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çek kardeşim çek, düşmanlarım yakışıklı görsün" diye seslendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019 14:47 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 14:58
Hırsızlık şüphelisi: Çek kardeşim, düşmanlarım yakışıklı görsün

Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde park halinde bulunan E.G.'ye ait otomobilin kelebek camını kıran şüpheliler, 6 hoparlör çaldı. E.G.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Sokaktaki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen polis, şüphelilerin S.O., C.D. ve S.K. olduğunu belirledi. 3 şüpheli düzenlenen operasyonla saklandıkları adreste gözaltına aldı.

Yaşının küçük olduğu tespit edilen C.D. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, S.O. ve S.K. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen S.O., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çek kardeşim çek, düşmanlarım yakışıklı görsün" diye seslendi. Polis ekip otosuna bindirilen şüpheliler, adliyeye götürüldü.

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Hırsızlık şüphelisi: Çek kardeşim, düşmanlarım yakışıklı görsün
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