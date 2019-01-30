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Kendi küçük yüreği büyük

Giriş Tarihi: 30.1.2019
Kendi küçük yüreği büyük
Aydın'da Osmanyozgatlı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Medine Korkmaz'ın (82) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören 15 yaşındaki Kamil Bardak, alevlerin arasına girerek yaşlı kadını dışarı çıkarttı. Bardak, bahçe kapısına geldiğinde o sırada içeri girmek isteyen vatandaşlar kapıyı bir anda açınca kapı çocuğun kafasına çarptı. Korkmaz ve Bardak hastaneye kaldırıldı. Bardak, "Millet korkudan giremeyince ben girdim. Yaşlı teyzeyi yangının içinden çıkarttım. Hiç korkmadım çünkü çıkarmasaydım kadın yanacaktı. Birinin hayatını kurtarmaya vesile olduğum için mutluyum" dedi.
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Kendi küçük yüreği büyük
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