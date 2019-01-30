Kollarında can verdi

BUGÜN NELER OLDU

Bursa'da Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Murat Efe Narin (10), teneffüs sırasında arkadaşlarıyla futbol oynarken başını kale direğine çarptı. Ders sırasında kulağında ve başında şiddetli ağrı hisseden küçük çocuk, öğretmeninden "Başımı vurdum, kulağım ağrıyor" diyerek eve gitmek için izin istedi. Ancak küçük çocuğa izin verilmedi. Küçük çocuk gece eve gittiğinde annesine de bir şey anlatmadı. Annesi Pervin Narin ile yemek yiyen ve bir süre bilgisayar oynayan Murat Efe daha sonra uyudu. Küçük çocuk sabah baş ağrısıyla ve burnundan kan gelmiş şekilde çığlık çığlığa uyandı. Annesinin kucağında son nefesini verdi. Anne çocuğunu kurtarmak için kalp masajı ve suni tenefüs yaptı, ancak kurtaramadı. Küçük çocuk İstanbul'da toprağa verilirken acılı anne "Ölümünden 2 gün sonra Murat Efe'nin bütün arkadaşları baş sağlığına geldi. Geldiklerinde öğrendim ki, okulda başını direğe vurmuş, öğretmeninden izin istemiş, öğretmen izin vermemiş. Ben o an kendime geldim. Duyar duymaz karakola gittim, suç duyurusunda bulundum" dedi.