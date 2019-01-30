Mavi Balina oyunu nedir? Aileler çocuklarınızı bu oyundan uzak tutun!

Mavi Balina tüm dünyayı tehdit eden ve çok sayıda ülkede yasaklanan bir oyundur. Oyunun yapımcısı ise 21 yaşındaki Rus vatandaşı Philipp Budeikin'dir. Budeikin, 2016 yılında gençleri intihara teşvik etmek ve ölümüne sebep olmak suçundan tutuklanmıştır. Bu oyun yüzünden intihar edenlerin sayısı 130'a ulaşmışken, son olarak Adana'da yaşanan olay birçok kişiyi kahretti.

Adana'da 8. Sınıf öğrencisi Emine Karadağ'ı hayattan koparan olay 21 Ocak Pazartesi günü yaşandı. Yarıyıl karnesinde teşekkür alan Emine Karadağ babasının ruhsatlı tüfeğiyle intihar etti. Yaşanan bu gelişmelerin üzerine polis ekipleri olay yerini inceleyerek gerçekle karşı karşıya geldi. Defterlerini inceleyen aile ve polis, küçük kız tarafından çizilen balinalar ile figürlere rastlamıştı.

Küçük Emine'nin hayatını kaybetmesinin ardından "Ölmeden önce 1 yıllık yapılacak" başlığı altında 25 maddelik bir de liste bulundu. "Mavi Balina" oyunundan gelen talimatların Emine tarafından yazıldığı tespit edildi. Listede "İntihar kaçıştır. Herkesle zıtlaşacaksın, herkesle ters gideceksin. Hep yalnız takılacaksın. Gerektikçe konuşmamaya yemin edeceksin. Anneni babanı huzurevlerine atacaksın. Yılda bir kez ziyaret edeceksin o da sevap olsun diye. Artık sana herkes hayalet diyecek" yazıları dikkat çekti.