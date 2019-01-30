Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kritik sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

'den ve kritik sağanak uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden ve kritik sağanak uyarıları art arda gelmeye devam ediyor. Özellikle Ocak ayının sonuna geldiğimiz bu günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ise tam bir bahar havası yaşıyorlar. Hal böyle olunca bireyler evden dışarı çıkmadan önce bugün hava nasıl olacak? sorusuna yanıt arıyorlar. Biz de Meteoroloji'den gelen bilgiler ve raporlar doğrultusunda hava durumu ile ilgili tahminleri açıkladık...

Giriş Tarihi: 31.1.2019 07:38 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 07:38
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kritik sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden ve sağanak uyarıları gelmeye devam ediyor. Son birkaç haftadır yurt genelinde hava sıcaklıklarında artış yaşanırken Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı görülmeye devam ediyor. Ancak genel tablodan baktığımız zaman özellikle İstanbul ve çevre iller bu günlerde adeta bahar havası yaşıyorlar. Ocak ayında olmamızdan dolayı hava sıcaklıkları her ne kadar yüksek olsa da bireyler tarafından aratılmaya devam ediyor. Özellikle gün içinde 'bugün yağmur yağacak mı' kendisine yanıt aratmaya devam ediyor. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak her zaman olduğu gibi bu gün de Meteoroloji'den gelen raporlar doğrultusunda son dakika hava durumu raporları bilgilerini hazırladık. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte yanıtı...

İSTANBUL BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kritik sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN