Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kritik sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Son birkaç haftadır yurt genelinde hava sıcaklıklarında artış yaşanırken Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı görülmeye devam ediyor. Ancak genel tablodan baktığımız zaman özellikle İstanbul ve çevre iller bu günlerde adeta bahar havası yaşıyorlar. Ocak ayında olmamızdan dolayı hava sıcaklıkları her ne kadar yüksek olsa da bireyler tarafından aratılmaya devam ediyor. Özellikle gün içinde 'bugün yağmur yağacak mı' kendisine yanıt aratmaya devam ediyor. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak her zaman olduğu gibi bu gün de Meteoroloji'den gelen raporlar doğrultusunda son dakika hava durumu raporları bilgilerini hazırladık. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte yanıtı...

İSTANBUL BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?